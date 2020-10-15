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Владимир Зеленский спросит у украинцев про свободную экономическую зону в Донбассе

Дмитрий Байков
15 октября, 2020 12:08
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фото: Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй вопрос, который будет задан гражданам в рамках всенародного опроса. Об этом украинский лидер сказал в видеообращении на своем официальном Telegram -канале.

Всеукраинский опрос граждан пройдет 25 октября вместе с местными выборами. На нем гражданам Украины предстоит ответить на пять важных вопросов.

«Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны?», - цитирует слова Зеленского ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что не держится за власть и рассказал, когда готов уйти с поста главы государства.

темы
Украина
политика
Владимир Зеленский
Донбасс
опрос
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