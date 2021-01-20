Большинство россиян возразили против дискриминационной меры властей по коронавирусу

Общество

59% россиян выступили против введения ковидных паспортов для вакцинированных или переболевших коронавирусом. Решение выдавать документ назвали дискриминационным.

Как показывают результаты опроса портала SuperJob, инициативу властей Башкирии поддержали только 12% опрошенных. 29% россиян затруднились ответить.

Отмечается, что при зарплате менее 30 тыс. рублей в месяц за появление документа высказываются 12% респондентов, против - 54%. При доходе свыше 80 тыс. рублей количество сторонников увеличивается до 15%, а противников - до 64%.

Опрошенные считают инициативу с ковидными паспортами дискриминационным. Россияне напоминают, что информация об антителах является врачебной тайной.

В опросе приняли участие 1600 человек из 349 населенных пунктов, уточняет РБК.

Ранее сообщалось об эксперименте с ковидными паспортами в Башкирии с 5 февраля. Наличие паспорта дает возможность получить скидки в магазинах. На людей с таким документом не будет распространяться требование об обязательной самоизоляции.