Треть россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

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61% жителей России поставили 2020 году от 1 до 4 баллов из 10 возможных, из них 28% посчитали текущий год одним из худших в их жизни и присудили ему 1 балл, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Только 3% жителей страны назвали уходящий год лучшим в своей жизни. 21% участников исследования оценил этот год на 5 баллов, отметив, что он ничем не отличался от остальных. 18% россиян отдали году от 6 до 10 баллов.

Треть опрошенных отметили, что сложнее всего в 2020 году им далась потеря работы или сокращение, а также снижение дохода.

Ускорить время до конца текущего года хотели бы больше половины жителей страны, сообщает РИА «Новости».

Напомним, россияне оказались в долговой яме. В этом году число просроченных кредитов и микрозаймов достигло рекордной точки. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции.

Эпидемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля. Последние девять месяцев количество кредитов и микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, растет на 80–500 тысяч ежемесячно.