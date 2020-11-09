Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Треть россиян назвали 2020 год одним из худших в жизни

Артем Денисов
9 ноября, 2020 02:03
2 мин
стресс
Фото: pixabay.com

61% жителей России поставили 2020 году от 1 до 4 баллов из 10 возможных, из них 28% посчитали текущий год одним из худших в их жизни и присудили ему 1 балл, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру».

Только 3% жителей страны назвали уходящий год лучшим в своей жизни. 21% участников исследования оценил этот год на 5 баллов, отметив, что он ничем не отличался от остальных. 18% россиян отдали году от 6 до 10 баллов.

Треть опрошенных отметили, что сложнее всего в 2020 году им далась потеря работы или сокращение, а также снижение дохода.

Ускорить время до конца текущего года хотели бы больше половины жителей страны, сообщает РИА «Новости».

Напомним, россияне оказались в долговой яме. В этом году число просроченных кредитов и микрозаймов достигло рекордной точки. Виной тому пандемия коронавирусной инфекции.

Эпидемия крайне негативно отразилась на качестве кредитного портфеля. Последние девять месяцев количество кредитов и микрозаймов, просроченных более чем на 90 дней, растет на 80–500 тысяч ежемесячно.

темы
коронавирус
работа
россияне
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!