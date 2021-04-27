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Большая перестройка в госмедиахолдингах: ВГТРК первым лишился 50 сотрудников

Лилия Караева
27 апреля, 2021 13:36
1 мин
Лилия Караева
27 апреля, 2021 13:36
1 мин
Телевидение
Russian Look/Globallookpress

На федеральных каналах и в госизданиях запущены кадровые чистки. Холдинг ВГТРК первым лишился 50 сотрудников.

Под сокращения попали водители, офисные сотрудники и часть креативного состава. Все уволенные сотрудники фигурировали в базе зарегистрированных на апрельский митинг.

Цель сокращений - оптимизация ресурсов. Ожидается, что процесс сокращения в скором времени перейдет в регионы, передает Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ.

Прежде всего кадровые чистки завершатся в медиакорпорациях «большой тройки»: ВГТРК, НМГ и «Газпром-медиа».

Ранее сообщалось, что сотрудников новостных телеканалов уволили в апреле. Разговор с каждым начинался одинаково.

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ТЕГИ
Перестройка
ВГТРК
Кадровые чистки
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