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Большая перестройка в госмедиахолдингах: ВГТРК первым лишился 50 сотрудников
27 апреля, 2021 13:36
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Russian Look/Globallookpress
На федеральных каналах и в госизданиях запущены кадровые чистки. Холдинг ВГТРК первым лишился 50 сотрудников.
Под сокращения попали водители, офисные сотрудники и часть креативного состава. Все уволенные сотрудники фигурировали в базе зарегистрированных на апрельский митинг.
Цель сокращений - оптимизация ресурсов. Ожидается, что процесс сокращения в скором времени перейдет в регионы, передает Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ.
Прежде всего кадровые чистки завершатся в медиакорпорациях «большой тройки»: ВГТРК, НМГ и «Газпром-медиа».
Ранее сообщалось, что сотрудников новостных телеканалов уволили в апреле. Разговор с каждым начинался одинаково.
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