Большая перестройка в госмедиахолдингах: ВГТРК первым лишился 50 сотрудников

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На федеральных каналах и в госизданиях запущены кадровые чистки. Холдинг ВГТРК первым лишился 50 сотрудников.

Под сокращения попали водители, офисные сотрудники и часть креативного состава. Все уволенные сотрудники фигурировали в базе зарегистрированных на апрельский митинг.

Цель сокращений - оптимизация ресурсов. Ожидается, что процесс сокращения в скором времени перейдет в регионы, передает Telegram-канала НЕЗЫГАРЬ.

Прежде всего кадровые чистки завершатся в медиакорпорациях «большой тройки»: ВГТРК, НМГ и «Газпром-медиа».

Ранее сообщалось, что сотрудников новостных телеканалов уволили в апреле. Разговор с каждым начинался одинаково.