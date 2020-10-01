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Комиссия Минздрава России признала, что система здравоохранения Санкт-Петербурга не справилась с оказанием помощи больным COVID-19. Для решения проблемы в ближайшее время в Северную столицу прибудет глава ведомства Михаил Мурашко.

Znak.com со ссылкой на источники в петербургской администрации пишет, что комиссия проверяла работу поликлинник, больниц и карет скорой помощи в последние месяцы. Хорошего оказалось мало: из-за того, что поликлиники подчиняются районным властям, а больницы — городским, действия медиков зачастую были не согласованы. Это привело к многочисленным очередям на входах в медучреждения. Что касается работы скорых, комиссия отметила ужасную логистику при госпитализации «коронавирусных» пациентов.

Кроме того, в городской системе здравоохранения была обнаружена и финансовая проблема: за время пандемии лечение пациентов с COVID-19 сильно ударило по бюджету территориального фонда медицинского страхования.

В ближайшее время власти Петербурга должны будут разработать предложения по работе над ошибками.

Ранее стало известно, что в настоящее время в Петербурге COVID-19 болеют более 11 тысяч горожан, что превышает даже пик заболеваемости — 9 июня — тогда в городе болело 10 619 человек. По словам доцента местного политехнического университета Алексея Боровкова, если всё пойдет плохо, то пик заболеваемости в Северной столице пройдет только 30 ноября.