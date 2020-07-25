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Больница Москвы проведёт проверку по факту драки охранника с водителем скорой

Антон Мельников
25 июля, 2020 00:10
1 мин
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Pixabay

В Городской клинической больнице № 15 имени О.М. Филатова произошел инцидент между охранником и водителем скорой помощи. Охранник напал на водителя, из-за того, что тот припарковавшимся в неположенном месте.

На данный момент в больнице № 15 содержаться пациенты с подозрением за инфекцию COVID-19. В связи с этим, на всей территории действуют строгие противоэпидемические меры. В соответствии с ними, «автомобили «cанитарного транспорта», привозящие пациентов, после передачи пациентов в приемное отделение в обязательном порядке должны пройти дезинфекцию (как снаружи, так и в салоне автомобиля)».

РБК сообщает, что водитель скорой отказался проследовать на санобработку и припарковал автомобиль в запрещенной зоне, что привело к конфликту с охраной.

По факту инцидента в больнице проходит служебная проверка, охранник отстранён от работы.

Ранее сообщалось, что экипаж скорой привез в больницу пациента. Пока врачи оформляли поступившего в регистратуре, охранник подошел к водителю машины и начал конфликт.

темы
Москва
больница
инцидент
скорая помощь
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