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Более восьми тысяч детей заставили участвовать в военных действиях в 2020 году
22 июня, 2021 16:29
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Pixabay
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш сообщил о привлечении тысяч детей в качестве солдат для участия в военных конфликтах по всему миру. Статистика приведена за 2020 год.
За этот период 19 379 детей были задействованы в 21 конфликте. Несовершеннолетние не только участвовали в них в качестве солдат, но и подвергались убийствам, увечьям, сексуальным надругательствам, вербовке.
В военных действиях заставили участвовать 8 521 ребенка. Были убиты 2 674 человека, ранены - 5 748, пишет CNN.
Самое большое число нарушений в отношении детей фиксируется в Сомали, Демократической республике Конго, Сирии, Афганистане и Йемене.
Ранее россияне высказались за наказание детей кулаками.
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