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Россияне высказались за наказание детей кулаками
1 июня, 2021 04:02
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pixabay.com
Примерно две трети граждан России считают возможным физическое наказание детей.
Опрос провела консалтинговая компания «Михайлов и партнеры». Как говорится исследовании, около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях.
Чаще всего участники исследования одобряли рукоприкладство за наркотики, воровство, алкоголь. Также есть и те, кто готов наказывать детей физически за хамство, неуважение или за невыполнение домашних обязанностей.
Только 36% респондентов считают, что детей нельзя наказывать ни в какой ситуации. 61% опрошенных также сообщили, что в детстве их регулярно наказывали, передает ТАСС.
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