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Более 420 человек заразились коронавирусом спустя две недели после вакцинации
6 июля, 2021 17:46
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Isabel Infantes/Keystone Press Agency
В Федеральном офисе общественного здравоохранения Швейцарии рассказали о том, сколько человек, получивших препарат против новой коронавирусной инфекции, почти сразу же подцепили вирус. По словам представителя организации Даниэлы Берсье, общее число заболевших после вакцинации граждан достигло 423-х.
Известно, что в настоящее время местные жители могут привиться в стране препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech. Берсье отметила, что с 27 января COVID-19 был выявлен у 205 человек по истечении двух недель с момента получения первой дозы вакцины, еще 218 случаев заражения выявлено у полноценно привившихся граждан, передает РИА Новости.
Ранее в России рассказали о вероятности заразиться коронавирусом после вакцинации.
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