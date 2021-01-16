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Более 20 авиарейсов отменено и задержано в Москве

Геннадий Гершенкрон
16 января, 2021 12:19
1 мин
Самолет
Unsplash

Сложные погодные условия и непрекращающийся снегопад вызвал отмену и задержку свыше 20 рейсов в аэропортах Москвы. Ограничения на перелеты затронули все аэропорты Москвы – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Больше всего рейсов задержано в аэропорту Домодедово.

Метеорологические службы продолжают наблюдение за погодными условиями в столице России. Снег в Москве сопровождается низким давлением, ветром и низкой температурой, доходящей до -15 градусов Цельсия.

Температура в Московской области может достигнуть -18 градусов Цельсия, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на специалиста центра «Фобос».

Ранее сообщалось, что Мадрид хотят признать зоной катастрофы: в испанской столице выпал снег.

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