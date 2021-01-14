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Общество
Мадрид хотят признать зоной катастрофы: в испанской столице выпал снег
14 января, 2021 15:47
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фото: Pixabay
Мэрия испанской столицы просит правительство страны объявить город зоной катастрофы. Об этом заявил мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда.
По словам градоначальника, ущерб от крупнейшего за много десятилетий снегопада оценен почти в 1,4 млрд евро. Мадрид оказался полностью парализован, были закрыты почти все магазины, кафе, бары, парикмахерские и другие предприятия.
Снегопад уничтожил деревья и другие насаждения. Многие дороги в столице до сих пор остаются не расчищенными, пишет «РИА Новости».
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