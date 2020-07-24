Более 1,5 тысяч россиян вакцинируют от коронавируса на третьем этапе испытаний
На третьем этапе исследования российского медицинского препарата от коронавируса планируется вакцинирование 1600 жителей России.
Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вакцинацию предложат и пациентам из групп, наиболее подверженных риску.
В испытаниях каждой из форм вакцины — жидкой и лиофилированной — примут участие не менее 800 человек. Параллельно начнется масштабирование производства. Как ожидается, это случится в текущем году, сообщает РИА Новости.
Как сообщалось, российская вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.
По его словам, вакцина, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готова, у всех добровольцев есть иммунитет к коронавирусу. Все они выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, пишут «Аргументы и факты».
К концу августа ситуация в России стабилизируется и выйдет на сотни заболевших.