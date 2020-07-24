Более 1,5 тысяч россиян вакцинируют от коронавируса на третьем этапе испытаний

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На третьем этапе исследования российского медицинского препарата от коронавируса планируется вакцинирование 1600 жителей России.

Как сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, вакцинацию предложат и пациентам из групп, наиболее подверженных риску.

В испытаниях каждой из форм вакцины — жидкой и лиофилированной — примут участие не менее 800 человек. Параллельно начнется масштабирование производства. Как ожидается, это случится в текущем году, сообщает РИА Новости.

Как сообщалось, российская вакцина от коронавируса готова. Об этом заявил первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов.

По его словам, вакцина, которую разрабатывали военные вирусологи совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готова, у всех добровольцев есть иммунитет к коронавирусу. Все они выписаны из больницы и чувствуют себя хорошо, пишут «Аргументы и факты».

К концу августа ситуация в России стабилизируется и выйдет на сотни заболевших.