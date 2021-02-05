Боль вызывает ухудшение рабочей памяти

Общество

Международная группа ученых пришла к выводу, что здоровые люди, которые испытали чувство боли в течение недели, после этого ощущают дефицит рабочей памяти.

Выяснилось, что сильная головная боль была напрямую связана с наихудшей производительностью мозга при выполнении самого обычно теста на рабочую память.

Болевые ощущения связаны со снижением производительности рабочей памяти в связи с повышенной активностью в конкретной области центра лобной коры мозга, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что Западно-Сибирская нефть обладает уникальным свойством. К такому выводу пришли российские ученые.