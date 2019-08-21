«Блокировка карт на 30 дней» – какие силы стоят за нелепой идеей

Не карты, а счет, не на 30 дней, а на полтора месяца: новостники переврали банковскую инициативу, невольно скрыв тем самым ее сущность.

В новостях и в реальности

Ассоциация банков России внесла 19 августа яркое предложение – блокировать карту получателя сомнительного платежа до тех пор, пока сомнения не будут рассеяны, а именно на 30 дней. На следующий день Центробанк назвал такую меру нецелесообразной. Об этом сообщили сотни российских СМИ.

На самом деле все было по-другому.

Начнем с того, что блокировать предложили не карты, а «электронные средства платежа»: просто добрые СМИ упростили формулировку для читателей. Сама по себе блокировка карты, если у подозреваемого остается доступ к операциям в интернет-банке, бессмысленна – он просто переведет деньги сообщнику. Фактически речь идет о блокировке всего счета, исключая очные действия его владельца в банке. То есть перевести деньги через интернет, оплатить что-то картой, снять наличные в банкомате не получится, а вот при общении с клерком – пожалуйста. Это исключение сделано для того, чтобы минимизировать помехи благонадежным клиентам: предполагается, что мошенник просто не пойдет в отделение банка, где надо предъявлять паспорт, работает служба безопасности, а камер больше, чем в Лефортове.

Кроме того, блокировка действует не 30 дней, а следующим образом:

а) пока получатель не докажет банку, что деньги получены законно – то есть разблокировать могут и через полчаса;

б) через двое суток с момента блокировки, если отправитель не обратился в полицию и не получил там талон-уведомление о своем обращении – то есть даже если ничего не доказывать, через два дня счет откроют;

в) через 30 рабочих дней с момента блокировки, если за это время не будет предоставлено убедительных доказательств мошенничества владельца счета.

Согласитесь, что это немного другое дело. И если учесть, что электронное воровство с банковских счетов у нас распространяется быстрее, чем ВИЧ-инфекция, можно было бы только поаплодировать заботе наших банков о своих клиентах. В самом деле, украл кто-то у вас деньги, банковская система антифрода (борьбы с мошенничеством) заподозрила неладное, но по действующему закону она может заблокировать только ваш счет или карту. То есть и без того пострадавший страдает вдвойне! Вообще, иногда кажется, что законы и банковской безопасности писали заботливые хакеры.

Баба Яга против. Но почему?

Центробанк, который эти законопроекты, собственно, и визирует, инициативу не одобрил с весьма интересной формулировкой. Представители регулятора заявили о том, что «вывод похищенных средств осуществляется в первые часы после перевода», а регистрация обращений граждан в банк или полицию занимает время.

Но позвольте, ведь именно об этом и говорится в проекте – блокировать сразу, чтобы зафиксировать деньги на счету и дать потерпевшему время обратиться в полицию! Похоже, мы с Центробанком читали две разные инициативы. «Увеличение срока блокировки средств на расчетном счете клиента может иметь обратный эффект, когда банки будут применять соответствующие меры после вывода злоумышленником похищенных средств» – это вообще ни в какие ворота. Центробанк признает наличие злоумышленников, но беспокоится о том, как бы банки не заблокировали их счета. Если кто-то думает, что вольная «Русская планета» клевещет на Банк России, то вот вам ссылка на «Коммерсантъ», который цитирует прекрасный ответ финансистов всея Руси.

Глупость или вредительство? Будем надеяться, что в ЦБ просто не вчитались в предложение. Едва ли ворующие наши деньги хакеры заносят Эльвире Набиуллиной долю малую – не ее масштаб, хотя, конечно, копейка рубль бережет, тем более что курс рубля Эльвира Сахипзадовна потихоньку снижает.

Так или иначе, после негативной реакции ЦБ вопрос, казалось бы, снят. Однако многолетний опыт подсказывает, что предложения, оформленные как пробный шар от маргинальных организаций и со смехом отвергнутые истеблишментом, потом возвращаются снова, но уже в качестве законопроектов за авторством этого самого истеблишмента. И почему-то никто не смеется, разве что по углам тихонько всхлипывают россияне.

То есть Центробанк вполне мог забраковать инициативу, чтобы потом выдвинуть ее самостоятельно. На парламентском уровне эта тактика давно уже используется «Единой Россией», топящей идеи конкурентов, чтоб через годик выступить с ними во всем белом. О нынешней инициативе Владимир Путин вряд ли знает, а вот если Эльвира Набиуллина на встрече с ним доложит о своем ударе по хищениям, она будет выглядеть прекрасно в своей борьбе за наше благосостояние.

Заблокируют всех

К сожалению, у прекрасной инициативы есть один огромный минус, который как раз и заставляет предположить, что рано или поздно ее примут.

Суть работы банковских антифрод-систем засекречена, и это совершенно логично: если хакеры будут знать алгоритмы защиты, это существенно упростит их «работу». Но именно поэтому банк не будет отчитываться, по какой причине он счел тот или иной перевод подозрительным и заблокировал счет. А значит, мы получаем полный волюнтаризм банка: захотел и закрыл, вопросы задавайте в полиции.

То есть можно взять любого алкоголика дядю Колю, дать ему две тысячи рублей и тысячу из них перевести на счет, например, оппозиционера перед выборами, написать заявление в полицию – и гуляй, милый, 30 рабочих дней – это полтора месяца, операции по счету невозможны. А если лично заявишься в банк, то там случайно не окажется нужной суммы или другие какие-то проблемы возникнут, мало ли их в России. Более того, когда незадачливый кандидат обратится за помощью в СМИ, те опубликуют новости с заголовками «Счет знаменитого Ивана Ивановича заблокирован по подозрению в мошенничестве с его стороны».

Здесь надо отметить нюанс, который мы сознательно не подчеркнули при описании проекта: блокировать предлагается не сомнительную сумму (в случае с Колей и Иваном Ивановичем – тысячу), а именно счет. Эта тонкость делает идею не просто коррупциогенной, а прямо-таки кричащей «используйте меня против своих врагов». Нет никаких сомнений в том, что в Ассоциации банков России понимали, что делают: не заметить такую дыру профессионалы просто не могут.

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Трудно сомневаться в том, что к сложным парламентским выборам 2021 года идея Ассоциации банков России обретет силу закона. Который, как известно, что дышло.