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Блогер Юрий Хованский признал вину в пропаганде терроризма
9 июня, 2021 13:40
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YouTube
Видеоблогер Юрий Хованский, задержанный сегодня силовиками в Санкт-Петербурге по делу об оправдании терроризма, признал свою вину.
«В своё время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину», — сказал блогер.
Видеозапись с задержанием Хованского и его признанием опубликована на официальном YouTube-канале СК РФ.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идёт о композиции про теракт, случившийся в столице в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Песню о прошедших трагических событиях блогер разместил в Интернете, чем и привлек внимание сотрудников правоохранительных органов, передаёт ТАСС.
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