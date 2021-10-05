Близкий к правительству источник рассказал о готовящихся локдаунах и QR-кодах в 11 регионах России
Источник, близкий к правительству России, сообщил о возможном введении локдаунов и/или QR-кодов в 11 регионах. В основном это ЦФО и ЮФО.
О введении жестких ковид-ограничений написал Telegram-канал ГлавМедиа. По словам источника, «четвёртая волна» коронавируса имеет тенденцию к ухудшению. Она самая мощная и тяжелая, констатировал собеседник.
Власти понимают, что от строгих мер страдают бизнес, экономика и простые люди, «но в случае выбора «здоровье, жизнь людей или деньги» - выбор очевиден».
Избежать жестких мер можно: выход - вакцинироваться и соблюдать меры профилактики. Источник обвинил россиян в том, что они «не понимают серьёзность эпидемиологической угрозы».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «непривитым жить будет менее удобно».