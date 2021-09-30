«Это реальность»: Кремль «обещает» непривитым ограничения и менее удобную жизнь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специфика пандемии коронавируса может привести к менее удобной жизни для непривитых - всё из-за ограничений. Пока каких-либо решений на этот счет на федеральном уровне не принималось.
Песков оценил необходимость ограничений. Он уверен: пандемия «будет вести» к тому, что «непривитым жить будет менее удобно». По его словам, это «очевидно». Кремлевский чиновник подчеркнул, что речь идет обо всех странах.
Представитель Кремля отметил: «Это реальность, с которой мы сталкиваемся». Об этом пишет ТАСС.
Пескова спросили, является ли президент России Владимир Путин сторонником ограничений. Ответ, разумеется, был отрицательным: глава государства поддерживает добровольную, необязательную вакцинацию.
Ранее сообщалось, что коронавирус обрастает новыми симптомами. У пациентов стали чаще встречаться расстройства желудочно-кишечного тракта.