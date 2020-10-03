Ближневосточные наемники и азербайджанская армия готовятся к новому броску

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Отряды пехоты, состоящие из бойцов регулярной армии и наемников из ближневосточных стран, а также техника Вооруженных сил Азербайджана стягиваются к государственной границе Армении.

«По всей протяженности государственной границы Республики Армении замечены скопления живой силы и военной техники ВС Азербайджана, а также наемников, прибывших в Азербайджан из Турции, Пакистана, Сирии, Ливии, и представителей международно-известных террористических группировок», - передает «Интерфакс» слова своего источника в правительстве Армении.

Напомним, 27 сентября утром, в Баку заявили о начале «контрнаступательной операции» в ответ на провокации с армянской стороны.

В свою очередь премьер Армении Никол Пашинян заявил о нападении армии Азербайджана на непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Обе страны объявили на своей территории военную мобилизацию.

Накануне стало известно, что глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики отправился вместе с группой спецназа на передовую.