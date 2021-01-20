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Бывшую чиновницу не устроили проверки в Минздраве и претензии в растрате миллионов

Лилия Караева
20 января, 2021 12:33
2 мин
Лилия Караева
20 января, 2021 12:33
2 мин
Ирина Солдатова
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Экс-руководитель омского Минздрава Ирина Солдатова обратилась в суд в попытке доказать, что ревизоры ошибись, проверяя закупки ведомства. Ей вернули исковое заявление, сославшись на то, что она больше не имеет отношения к ведомству.

В иске чиновница настаивала, что во время руководства эффективно проводила закупки, а контролеры необоснованно обвиняют ее в ущербе бюджету на 200 млн рублей. В закупках ведомство якобы отталкивалось от средней цены. Солдатова объяснила, что брать для сравнения более дешевое оборудование неразумно, пишут «Коммерческие вести».

Проверку проводили в конце ноября. Солдатова уже не работала главой Минздрава.

Отмечается, что с приземлением на пост главы Минздрава в апреле 2020 года Солдатова стала увольнять опытных медицинских управленцев и заменять их «темными лошадками», объясняя перестановки заботой об омичах.

Ее отставку приняли 5 ноября на фоне инцидента со скорыми, которые привезли больных с коронавиурсом к зданию ведомства, потому что пациентов было некуда класть.

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Омск
иск
Ирина Солдатова
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