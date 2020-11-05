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Омские врачи добились отставки крупной чиновницы Минздрава

Антон Мельников
5 ноября, 2020 16:42
2 мин
Youtube / ГТРК Иртыш
Youtube / ГТРК Иртыш

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова уволена. Такое решение принял глава региона Александр Бурков на фоне инцидента с забастовкой машин скорой помощи.

Бурков заявил, что принял «взвешенное» решение после анализа текущего состояния медицины в регионе.

«Это решение взвешенное. Принималось оно по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзора инцидента, который произошел 27 октября в городе Омске», — заявил губернатор Омской области.

Бурков добавил, что власти ложны сделать так, чтобы подобные инциденты в регионе больше не повторялись, передаёт «РБК».

Напомним, в конце октября несколько машин скорой помощи привезли пациентов с большим поражением лёгких прямо к зданию местного Минздрава. Медики сообщили, что все больницы переполнены больными коронавирусом и класть людей некуда. При этом региональный Минздрав заявлял, что ситуация под контролем и власти успешно справляются с ростом числа больных.

темы
Минздрав
Омск
отставка
чиновники
Омская область
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