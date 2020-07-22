Бывших полицейских из дела Ивана Голунова хотят отпустить на свободу 2 августа

Общество

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Мосгорсуд отменил решение Басманного суда о продлении ареста четырем полицейским по материалам о превышении полномочий и фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова. Их хотели оставить под стражей до 7 сентября, но сегодня обвиняемых решили держать в СИЗО до 2 августа.

Речь идет о полицейских Акбаре Сергалиеве, Игоре Ляховце, Максиме Уметбаеве и Романе Феофанове. Ходатайство следователя будет возвращено в Басманный суд для пересмотра, сообщает ТАСС.

2 июня суд продлил срок содержания под стражей полицейским. Защита отмечала, что решение принято с процессуальными нарушениями: обвиняемых даже не доставили в суд под предлогом риска заражения коронавирусом.

Ранее Голунов подал иск на 5 млн рублей к бывшим полицейским.