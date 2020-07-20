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Бывший милиционер и самый кровавый маньяк России признался в новых убийствах

Лилия Караева
20 июля, 2020 10:12
1 мин
Михаил Попков
Следственный комитет РФ

Дваждый приговоренный к пожизненному заключению экс-милиционер из Ангарска Михаил Попков признался еще в двух убийствах. Ранее была доказана его причастность к 81 преступлению и трем покушениям на убийство.

Попков написал в колонии явку с повинной в совершении двух убийств в 1995-1998 годах. По одному эпизоду ему уже предъявили обвинение, расследование второго продолжается.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Иркутской области, 56-летний Попков обвиняется в убийстве женщины в июле 1995 года, которая много лет числилась пропавшей без вести.

Попкова, получившего прозвище «ангарский маньяк», задержали в 2012 году. В 2015-м его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, спустя 2 года он получил второй пожизненный срок.

темы
убийства
Ангарск
маньяк
Михаил Попков
1 мин