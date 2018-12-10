Маньяк из Ангарска недоволен приговором за убийство 60 лиц

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков приговорен к пожизненному заключению за совершение 60 убийств. Это второй пожизненный срок для «ангарского маньяка».

Он будет отбывать срок в колонии особого режима. Попкова также лишили звания младшего лейтенанта милиции.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, мотивом для совершения преступлений было патологическое влечение к совершению убийств. Вместе с тем Попков был признан вменяемым.

Экс-милиционер намерен обжаловать приговор, так как лишение звания оставит его без пенсии, пишет ТАСС. Первый приговор не лишил Попкова звания. Осужденный получал довольствие в размере 24 тыс. руб.

Попкова задержали в 2012 году. В январе 2015 года его приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. Позже было признано его участие еще в 60 эпизодах убийств.

Преступления совершались с 1994 по 2000 годы в Ангарске Иркутской области. Вечером и ночью в городе пропадали женщины, их тела позже находили в разных районах. На местах преступления обнаруживали следы колес автомобиля «Нива». Полиция проверяла всех проживающих в регионе владельцев машин этой марки, благодаря чему вышла на след Попкова.