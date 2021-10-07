Бывшего топ-менеджера «Сбербанка» допрашивали до четырех утра и поместили в изолятор на Петровке
Бывшую вице-президента «Сбербанка», экс-замминистра просвещения Марину Ракову допрашивали до четырех утра, а потом поместили в изолятор временного содержания на Петровке. Напомним, она была задержана по делу о хищении в особо крупном размере.
О допросе Ракова рассказала членам Общественной наблюдательной комиссии. Она заявила, что претензий к содержанию не имеет. Бывший топ-менеджер сидит в изоляторе в двухместной камере, пишет ТАСС.
Ранее Ракова уверяла, что не скрывалась и сама пришла к следователям.
1 октября Ракову объявили в розыск в связи с уголовным делом о мошенничестве с госконтрактами в сфере образования. Сообщалось, что она совершила побег. Была информация, что вместе со знакомым она может уехать на Украину - страну, граница с которой охраняется не особо тщательно, а Киев неактивно выдает обвиняемых России. 6 октября топ-менеджера задержали.