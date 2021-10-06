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Происшествия
Задержана сбежавшая подчиненная Германа Грефа
6 октября, 2021 11:41
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Скрывшаяся от следствия вице-президент «Сбербанка», замглавы Минпросвещения Марина Ракова нашлась. Фигурантка дела о хищении более 50 млн рублей задержана.
По данным официального представителя МВД Ирины Волк, Ракова находится в московском отделении полиции. Она дает показания. Об этом пишет Lenta.ru.
Напомним, подчиненная главы «Сбербанка» Германа Грефа обвиняется в хищении в особо крупном размере. Ей вменяют мошенничество с госконтрактами в сфере образования.
Сообщалось, что Ракова могла скрыться благодаря знакомому с украинским гражданством. Украину называли возможным маршрутом бегства подчиненной Грефа - границы с этой страной охраняются не особо тщательно, кроме того, есть шансы, что Киев не выдаст обвиняемую.
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