Стала ясна схема, как скрылась подозреваемая в хищениях подчиненная Германа Грефа
Стала ясна схема, с помощью которой вице-президент «Сбербанка» Марина Ракова скрылась от следствия. Напомним, подчиненную главы «Сбербанка» Германа Грефа подозревают в хищении 50 млн рублей, выделенных на нацпроект «Образование».
Возможно, сотрудница скрылась от следствия благодаря давнему знакомому с украинским гражданством. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По их данным, Раковой помогает скрываться знакомый из Фонда развития новых форм образования, который она ранее возглавляла. Скорее всего, маршрут пары пролегает на Украину.
Эта страна выбрана потому, что граница с ней охраняется не особо тщательно. Кроме того, впоследствии есть шансы, что Киев не выдаст обвиняемую. Третий аргумент в пользу этой версии состоит в том, что на Украине у знакомого Раковой есть родственники.
То, что Ракова собиралась в экстренном порядке, сомнений нет. Оперативники уверены, что пока она и ее помощник не пересекли украинскую границу.
Хищения, о которых идет речь в уголовном деле, относятся к 2019 году. Тогда Ракова была заместителем министра просвещения. Ее обвиняют по статье о мошенничестве. Ракова якобы пролоббировала выделение бюджетных денег, а акты выполненных работ фальсифицировали.