Общество

Марина Чайка - бывшая жена Артема Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки - выиграла суд и отстояла право на детей. Они будут жить с матерью - бывший супруг получил возможность видеться с детьми в будний день и по согласованию с Мариной забирать их на выходной.

Об этом сообщает Baza, не называя источники. По данным Telegram-канала, суд постановил, что дети, включая младшую дочь Софию, будут жить с ней. Также с Артема Чайки взысканы алименты в размере 200 тыс. рублей в месяц. Это треть его официального заработка.

О разводе пары стало известно летом 2020 года. Развод сопровождался скандалом - Марина Чайка записала видеообращение, в котором говорила, что бизнесмен отобрал паспорт и отказывается разводиться.

Ранее сообщалось, что Артем Чайка отказался от иска по определению места жительства младшей дочери.

В 2015 году вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) о семье Юрия Чайки. В нем говорилось, что его сыновья Артем и Игорь при покровительстве Генпрокуратуры «на протяжении уже 15 лет контролируют легальное и нелегальное предпринимательство по всей России, извлекая из этого прибыль».