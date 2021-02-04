Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Бывшая сноха Юрия Чайки отсудила детей и алименты в размере 200 тысяч

Лилия Караева
4 февраля, 2021 16:47
2 мин
Лилия Караева
4 февраля, 2021 16:47
2 мин
Марина Чайка
Кадр: Президент Гордон / YouTube

Марина Чайка - бывшая жена Артема Чайки, сына экс-генпрокурора Юрия Чайки - выиграла суд и отстояла право на детей. Они будут жить с матерью - бывший супруг получил возможность видеться с детьми в будний день и по согласованию с Мариной забирать их на выходной.

Об этом сообщает Baza, не называя источники. По данным Telegram-канала, суд постановил, что дети, включая младшую дочь Софию, будут жить с ней. Также с Артема Чайки взысканы алименты в размере 200 тыс. рублей в месяц. Это треть его официального заработка.

О разводе пары стало известно летом 2020 года. Развод сопровождался скандалом - Марина Чайка записала видеообращение, в котором говорила, что бизнесмен отобрал паспорт и отказывается разводиться.

Ранее сообщалось, что Артем Чайка отказался от иска по определению места жительства младшей дочери.

В 2015 году вышло расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) о семье Юрия Чайки. В нем говорилось, что его сыновья Артем и Игорь при покровительстве Генпрокуратуры «на протяжении уже 15 лет контролируют легальное и нелегальное предпринимательство по всей России, извлекая из этого прибыль».

Поделиться
ТЕГИ
дети
суд
Марина Чайка
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!