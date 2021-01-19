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Артем Чайка оставил в покое бывшую жену и отказался от иска по ребенку

Лилия Караева
19 января, 2021 11:46
2 мин
Артем Чайка
Скриншот видео на YouTube

Артем Чайка - сын бывшего генпрокурора России Игоря Чайки - отказался от иска к бывшей жене Марине по определению места жительства пятилетнего ребенка. Предприниматель хотел забрать дочь себе.

Об отказе от иска сообщила адвокат Чайки Марина Иванова. Она объяснила, что ее доверитель принял такое решение, чтобы «оградить свою семью, своих детей и саму (бывшую жену - прим.) Марину Александровну от дальнейших действий недобросовестных лиц». Бизнесмен полагает, что некие злоумышленники пытаются извлечь корыстную выгоду из истории с разводом.

Чайка также признал требования бывшей жены о взыскании алиментов и порядке общения с дочерью, пишет Газета.ru. Теперь все споры супругов должны прекратиться.

Экс-супруга бизнесмена пока не комментировала заявление адвоката. Ее защитница Екатерина Гордон заявила о победе в судебном процессе.

В прошлом году Марина Чайка записала видеообращение, в котором заявила, что не может получить от мужа развод, у нее забрали паспорт. Супруги не делят имущество, но не могли решить, с кем останется их дочь. Брак продлился 21 год, у Артема и Марины четверо детей.

темы
скандал
развод
Артем Чайка
иск
Марина Чайка
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