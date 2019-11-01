Безумный Хеллоуин

«Нервный срочник»

Аккурат за 6 дней до «Дня всех Святых» в Забайкалье взялся за автомат рядовой Рамиль Шамсутдинов. Версий произошедшего на данный момент две. Пытающееся замять конфликт Министерство обороны списывает произошедшее на психическую перегрузку молодого человека. Дескать, попал в армию, имея проблемы с психикой (хотя с каких это пор вторая степень психической устойчивости считается проблемой).

Эти «проблемы», якобы, оказались усугублены конфликтом с одним из офицеров — лейтенантом Данилом Пьянковым, который постоянно унижал новобранцев, требуя от «салаг» систематических подношений.

Судя по всему Министерство обороны не намерено признавать очевидную бесполезность «призывного формата» действующей армии. Стратегия «урегулирования» конфликта имеет очевидный уклон: из Шамсутдинова сделают Сакалаускаса, которого ещё в советские времена (после расстрела сослуживцев) признали психически неполноценным, освободили от ответственности и обрекли на многолетнее лечение в психиатрическом стационаре.

Кто виноват в инциденте? Ну, конечно же, не «призывная армия», краеугольным камнем которой является дедовщина. Ошибочка вышла. Врачи не доглядели. Где там эта призывная комиссия? Давно распущена. А значит, никто не в ответе. Так вышло.

Страшная «Сказка»

В непосредственной близи с детским садом «Сказка», расположенном в городе Нарьян-Маре Ямало-Ненецкого автономного округа, не первый год функционирует бар-быдлятник, а в полутора километрах всегда открыты двери для ценителей горячительных напитков двери винно-водочного магазина с красноречивым названием «Бахус».

Там же, на втором этаже, работает книжный. 36-летний алкоголик, состоявший на учёте у нарколога Денис Поздеев, приобрёл находящуюся в свободном доступе сатанинскую книгу, где чёрным по белому было написано заклинание «про вечную и богатую жизнь для себя и своих близких».

Чтобы заклинание сбылось нужно было убить маленького ребёнка. Этим ребёнком оказался 6-летний Кирилл Савенков. Ему, мирно спящему во время тихого часа в детском дошкольном учреждении, ублюдок нанёс смертельные удары ножом в шею.

Опустившийся, пьяный, заросший, провонявший дешёвым пойлом и сигаретами, имеющий признаки очевидной невменяемости Поздеев не вызвал ни малейших подозрений у бездельника-чоповца из охранного предприятия «Святогор».

Попыталась надавить на слезу общественности мама Дениса Поздеева, объяснившая, что он был одиноким и выпивал «не каждый день, а с друзьями».

Что примечательно? Ранее Поздеев оказывался в поле зрения правоохранительных органов. Его образ жизни (беспробудное пьянство, периодически накрывающая безработного пьянчугу «шиза») силовиков ничуть не смущали, а вот публикация нацистской символики в социальной сети однажды стала поводом для привлечения Дениса Поздеева к ответственности. Мужчина признал вину, раскаялся и выплатил штраф.

Один взгляд на Яндекс-карту — и становится очевидно, что местная администрация «постаралась» на славу для того, чтобы обеспечить покой нарьян-марской малышни. Детский садик окружает зловещее кольцо из злачных мест, магазинов по продаже спиртного, ночных баров, где вопреки законодательству тусуются подростки.

При этом сами воспитатели «Сказки», которые должны были вместе с дилетантом-охранником встать на пути пьяного подонка, — сказочные кикиморы. Местные жители регулярно видят их непрерывно курящими у входа в детский сад.

Сегодня здание «Сказки» окружено цепочкой никому не нужных лампадок, цветочков и игрушек, которые вскоре перекочуют на могилу Кирюши. Свечка горит и на сайте мэрии.

«Славная русская традиция» — беречь детей после их смерти! — в действии. Проверят «Сказку», вынесут директору садика строгий выговор, возможно даже лишат «Святогор» лицензии на осуществление охранной деятельности. Но окружающие детсад быдлятники вряд ли перенесут поближе к хорошо охраняемому зданию администрации Нарьян-Мара.

И главное — с экранов телевизоров не перестанет капать на мозги россиянам, не видящим ни перспектив, ни просвета в жизни, мерзостная оккультная теле-дрянь. Откроем программу. Что там «по ящику»?

Начиная с 5.15 утра население зомбируется «Дневниками и битвами экстрасенсов», передачами в стиле «Гадалка» и «Знаки судьбы». В них магия, свечи, многообещающие ритуалы, колдуньи, знахарки, ведуньи, слепые, зрячие — какие хочешь.

Как смотрит на это мракобесие РПЦ? Не сойти с ума, глядя весь этот информационный треш, не менее сложно, чем созерцая патриотические экзерсисы Соловьёва, Скабеевой и Попова на других каналах.

«Да вы ужрамшись, Настасья Филипповна!»

В центре неприятного и пошатнувшего веру народа в неприкосновенность звёзд, имеющих правильную политическую ориентацию, оказалась актриса Лидия Вележева, более известная как супруга актёра Алексея Гуськова.

30 октября утром Лидия Леонидовна улетала на гастроли с театром. Но рейс в Тель-Авив прилично задержали. Чистили полосу. Ломался самолёт. В общем всё, как обычно. Для того чтобы успокоить нервы, 53-летняя мать двоих сыновей и бабушка одной внучки Лидия Вележева, по одной из версий, приняла на грудь. По другой — выпила таблетку снотворного. По третьей — приняла на грудь и выпила таблетку снотворного одновременно, высказав перед «приходом», а вернее — отходом ко сну в кресле самолёта представителям компании «Аэрофлот» всё, что она думает по поводу задержки вылета.

Пристегнуться не захотела. Привести это чёртово кресло в вертикальное положение? — Не привела. Причина? — «Я сплю…».

В итоге была препровождена нарядом полиции в отделение, где у Лидии Леонидовны обнаружили 0,45 промилле в крови и привлекли к административной ответственности за дебош на борту воздушного транспортного средства.

Что, чёрт побери, происходит?

Поработав на съёмках сериала, где в главных ролях были заняты Лидия Вележева и Алексей Гуськов, я с тоской вспоминаю, как Алексей Геннадьевич засветил директору площадки только за то, что его актёрский вагончик был поставлен чересчур близко к генератору, издававшему звуки, не позволившие актёру прикорнуть в обед.

С побитым директором площадки до конца смены прощалась вся группа. Но к вечеру Гуськов проявил завидную человечность и великодушие, амнистировав побитого раба и приказав его не увольнять.

От «непьющей» Вележевой тоже «были в восторге» гримёры, ассистенты, костюмеры. И я охотно верю, что «презренной обслуге» из аэропорта она высказала всё, не стесняясь в выражениях, а намекнувших на её непристойное поведение пассажиров даже потаскала за волосы, как об этом пишет «КП».

И что? Разве нужно забывать, что мы живём в России?!

Если на Западе какой-нибудь Киану Ривз считает своим гражданским долгом уступить место случайной латиноамериканке в метро, то неужели никто ещё не свыкся с откровенным быдлячеством российских звёзд? Во-первых, их невозможно представить себе едущими среди простолюдинов в метро.

А во-вторых? При любом случайном столкновении с «плебсом», этими «ничтожными людишками», которые «хавают», как выразился однажды Дмитрий Дюжев, заслуженно дешёвый театрально-кино-сериальный продукт, создаваемый исключительно для распила выделенных из госбюджета средств, должен выглядеть неловко именно плебс. Но никак не русский актёрище!

За ним нужно и должно бережно носить ночной горшок, с уважением относясь к тому, что он получает 300-400 тысяч рублей за съёмочный день, чтобы потом этот горшок перевернуть ему на голову, когда он сниматься перестанет и не будет нужен ни режиссёрам, ни аудитории.

Что тут такого? Это наша с вами реальность. Но полицейские из Шереметьева отчебучили, право, что-то нестандартное: заломать и повязать не просто жену Гуськова, а члена Общественной палаты Российской Федерации, члена Генерального совета партии «Единая Россия», заслуженную и лояльную режиму артистку Российской Федерации, да и просто классную преферансистку Лидию Леонидовну Вележеву в канун Хеллоуина? Это что ж такое получается? У нас что – перед законом все равны? Если да – ОК. А если нет, вы, ребята, за всё ответите.

Убийство Сергея Лаврентьева

Завершился Хеллоуин на минорной ноте. В Кемеровской области был убит бывший мэр Киселёвска Сергей Лаврентьев. Убийство мэра и, тем более, экс--мэра для России — не такая уже редкость. Стреляли у нас без зазрения совести птиц и более высокого полёта. Убийство Лаврентьева выделяется тем, что мэр погиб в бою, заставив нападавших заплатить высокую цену.

Супруга обратила внимание Лаврентьева на то, что на участок забрались неизвестные, после чего он взял охотничье ружьё и пошёл разбираться. Вскоре напуганная женщина услышала выстрелы, а когда всё стихло, вышла и увидела бездыханного супруга с многочисленными ранениями, лежащего на усеянной гильзами земле. Рядом с ним лежал труп одного из нападавших.

Можно было бы списать на попытку ограбления, но с пистолетом-пулемётом «Кедр», из которого застрелили Лаврентьева, простые дачные воры не ходят. На пяти машинах к месту совершения преступления они тоже не приезжают. Так что – наверняка! – шли убивать. И, возможно, Сергей Лаврентьев погиб, но спас жизнь супруги.

Что же произошло? Высокий статус погибших далеко не всегда мотивирует следствие выйти на след исполнителей и, тем более, заказчиков. Но, будем надеяться, что нападавших, всё же, найдут.

Хеллоуин закончился. Хочется верить, что в ноябре всё будет хорошо. Ведь надежда всегда умирает последней.

Такая история.