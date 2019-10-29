«Он постоянно всех унижал»

Почему в российской армии сохраняется практика издевательств над солдатами-срочниками
Суд Читы заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября открыл огонь по своим сослуживцам. Трагедия произошла на территории войсковой части № 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье). Жертвами стрельбы стали восемь человек, двое получили тяжёлые ранения.
Из фотографий и доклада по инциденту, который выложил telegram-канал «Майор и Генерал», следует, что бойня произошла внутри казарменного помещения и в комплексе подготовки ДСОО, который расположен на улице. При разряжании оружия Шамсутдинов присоединил рожок к автомату и открыл огонь по бойцам подразделения немедленного реагирования (ПНР), в котором он сам и служил.
Когда у стрелка закончились патроны, он побежал в сторону посёлка Горный-1. По пути к нему Шамсутдинов был задержан. По всей видимости, в погоне за ним участвовали сотрудники военной полиции.
Трагедия в в/ч № 54160 стала поводом для дискуссии о том, что в российской армии до сих пор не побеждено такое уродливое явление как дедовщина. В докладе, который опубликовал «Майор и Генерал», говорится, что предварительной причиной инцидента являются именно неуставные отношения
Минобороны РФ отрицает какую-либо связь трагедии с дедовщиной. По информации военного ведомства, скорее всего, у солдата произошёл нервный срыв «из-за личных, не связанных со службой обстоятельств».
Отец Шамсутдинова и его односельчане утверждают, что он был абсолютно вменяемым и добрым человеком. Призывная комиссия присвоила Шамсутдинову 2-ю группу нервно-психической устойчивости, которая позволяет доверять ему выполнение задач с оружием и боеприпасами.
Более того, Шамсутдинов мечтал связать свою жизнь со службой в войсках. Он занимался в военно-патриотических лагерях, безуспешно пытался поступить в военное училище, а когда начал срочную службу, то решил остаться в армии, заключив контракт на три года.
«Отомстить обидчикам»
В ближайшее время Шамсутдинов пройдёт несколько психологических и психиатрических экспертиз. Просочившиеся в СМИ подробности преступления свидетельствуют о том, что солдат продумывал расстрел сослуживцев. Его первыми жертвами стали старший лейтенант Пьянков и капитан Евсеев. Остальным он приказал лечь и добивал их одиночными выстрелами.
Источник РП в Вооружённых силах РФ, пояснил, что срочники, натерпевшиеся издевательств, как правило, действуют крайне импульсивно. Они слабо контролируют свои действия и потому чаще всего открывают беспорядочную стрельбу очередями, а потом кончают жизнь самоубийством или пускаются в беспорядочное бегство, пребывая в невменяемом состоянии.
«Информация об инциденте в Забайкалье слишком скупая, чтобы делать какие-либо однозначные выводы. Можно предположить, что Шамсутдинов заранее продумал план убийства сослуживцев, иначе он бы не стал отдавать команды своим будущим жертвам и переводить автомат в режим одиночного огня. То есть он вполне контролировал свои действия», — сказал собеседник нашего издания
В то же время, как полагает источник, Шамсутдинов вряд ли является хладнокровным убийцей. Скорее всего, солдат действительно терпел издевательства в подразделении, где находился. А после расстрела он мог потерять самообладание и пуститься в бегство, чтобы хоть как-то сбросить колоссальное эмоциональное напряжение.
«Похоже на то, что Шамсутдинова очень глубоко оскорбили. И он не нашёл иного выхода, как отомстить обидчикам самым жестоким образом. Стоит понимать, что в век гаджетов отчаявшийся срочник может относительно легко сообщить об издевательствах или дезертировать. Но здесь, видимо, была смертельная обида», — сказал источник
Как правило, такого рода унижения — это оскорбление родителей (Шамсутдинов рос без матери. — РП) или супруги/девушки (по имеющейся информации, Шамсутдинов не был в отношениях. — РП), или действия насильственного характера по отношению к военнослужащему. «Это те вещи, которые не может пережить даже самый добрый или слабохарактерный человек. Он либо кончает жизнь самоубийством, либо расстреливает обидчиков», — констатировал офицер.
Версия об издевательствах косвенно находит подтверждение в словах бывшего солдата в/ч № 54160, которые цитирует тюменское издание «72.ru»: «Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (был убит первым. — РП). Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал».
Экзамен для политработников
За последние 10 лет в России радикально уменьшилось количество трагедий в войсках, связанных с неуставными отношениями. За исключением инцидента в Забайкалье, с 2009 года произошло три случая расстрела сослуживцев солдатами-срочниками.
Кроме того, в СМИ и судебных документах по сравнению с предшествующим периодом намного реже появляется информация об издевательствах со стороны старослужащих. Молодые люди перестали бояться идти в армию, а военкоматы даже начали жаловаться на переизбыток желающих.
Основная причина положительных изменений заключается в сокращении срока срочной службы с двух лет до одного года в 2008 году. Минобороны сломало систему неформальной иерархии в солдатском коллективе. Помимо этого, произошла комплексная гуманизация срочной службы: пропали наряды в столовой, значительно улучшилось питание и бытовые условия, появились носки вместо портянок, более удобная форма и обувь.
В некоторых частях была введена процедура ежедневного осмотра на предмет ссадин, ушибов и даже царапин. Сержантов заставили отчитываться за каждое повреждение на телах вверенных им солдат. В войсках даже появились жалобы на переизбыток формальных процедур и «уставщину», которая стала мешать «нормальному прохождению службы»
Гуманизация объективно ухудшила уровень боевой подготовки срочников, однако по дедовщине, которую не удавалось победить почти полвека, был нанесён сокрушительный удар.
С середины 1960-х годов в советской армии утвердилась практика массовых издевательств дедов над новобранцами. Отчаявшиеся молодые люди самовольно покидали войсковые части, вешались, устраивали драки и расстреливали обидчиков. После распада СССР ситуация с неуставными отношениями в российской армии не изменилась.
Военный источник РП полагает, что трагедию в Забайкалье неправильно считать свидетельством сохранения дедовщины. По его словам, в любой армии мира на офицерских и солдатских должностях служат садисты и «испорченные природой» люди. Проблема, как полагает собеседник нашего издания, в отсутствии адекватной системы контроля морально-психологического состояния коллектива в целом.
С 2018 года, как и в советское время, эту функцию выполняют сотрудники Главного военно-политического управления (ГВПУ). В настоящее время выяснением обстоятельств расстрела в Забайкалье занимается комиссия замполитов. Данный инцидент в каком-то смысле стал первым экзаменом для новосозданного ГВПУ.
«Я бы не стал перекладывать ответственность за случившееся на ГВПУ. Тем более мы не знаем был ли в этой части замполит, находилась ли она вообще под, скажем так, опекой политуправления. На мой взгляд, гарантии от неповторения подобных происшествий нет. Другое дело, что нашему государству необходимо выделять ресурсы не на политработу, а на повышение качества человеческого материала, который служит в войсках», — подчеркнул источник