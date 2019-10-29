«Он постоянно всех унижал»

Суд Читы заключил под стражу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который 25 октября открыл огонь по своим сослуживцам. Трагедия произошла на территории войсковой части № 54160 Дровянинского гарнизона (Забайкалье). Жертвами стрельбы стали восемь человек, двое получили тяжёлые ранения.

Из фотографий и доклада по инциденту, который выложил telegram-канал «Майор и Генерал», следует, что бойня произошла внутри казарменного помещения и в комплексе подготовки ДСОО, который расположен на улице. При разряжании оружия Шамсутдинов присоединил рожок к автомату и открыл огонь по бойцам подразделения немедленного реагирования (ПНР), в котором он сам и служил.

Когда у стрелка закончились патроны, он побежал в сторону посёлка Горный-1. По пути к нему Шамсутдинов был задержан. По всей видимости, в погоне за ним участвовали сотрудники военной полиции.

Трагедия в в/ч № 54160 стала поводом для дискуссии о том, что в российской армии до сих пор не побеждено такое уродливое явление как дедовщина. В докладе, который опубликовал «Майор и Генерал», говорится, что предварительной причиной инцидента являются именно неуставные отношения

Минобороны РФ отрицает какую-либо связь трагедии с дедовщиной. По информации военного ведомства, скорее всего, у солдата произошёл нервный срыв «из-за личных, не связанных со службой обстоятельств».

Отец Шамсутдинова и его односельчане утверждают, что он был абсолютно вменяемым и добрым человеком. Призывная комиссия присвоила Шамсутдинову 2-ю группу нервно-психической устойчивости, которая позволяет доверять ему выполнение задач с оружием и боеприпасами.

Более того, Шамсутдинов мечтал связать свою жизнь со службой в войсках. Он занимался в военно-патриотических лагерях, безуспешно пытался поступить в военное училище, а когда начал срочную службу, то решил остаться в армии, заключив контракт на три года.

«Отомстить обидчикам»

В ближайшее время Шамсутдинов пройдёт несколько психологических и психиатрических экспертиз. Просочившиеся в СМИ подробности преступления свидетельствуют о том, что солдат продумывал расстрел сослуживцев. Его первыми жертвами стали старший лейтенант Пьянков и капитан Евсеев. Остальным он приказал лечь и добивал их одиночными выстрелами.

Источник РП в Вооружённых силах РФ, пояснил, что срочники, натерпевшиеся издевательств, как правило, действуют крайне импульсивно. Они слабо контролируют свои действия и потому чаще всего открывают беспорядочную стрельбу очередями, а потом кончают жизнь самоубийством или пускаются в беспорядочное бегство, пребывая в невменяемом состоянии.

«Информация об инциденте в Забайкалье слишком скупая, чтобы делать какие-либо однозначные выводы. Можно предположить, что Шамсутдинов заранее продумал план убийства сослуживцев, иначе он бы не стал отдавать команды своим будущим жертвам и переводить автомат в режим одиночного огня. То есть он вполне контролировал свои действия», — сказал собеседник нашего издания

В то же время, как полагает источник, Шамсутдинов вряд ли является хладнокровным убийцей. Скорее всего, солдат действительно терпел издевательства в подразделении, где находился. А после расстрела он мог потерять самообладание и пуститься в бегство, чтобы хоть как-то сбросить колоссальное эмоциональное напряжение.

«Похоже на то, что Шамсутдинова очень глубоко оскорбили. И он не нашёл иного выхода, как отомстить обидчикам самым жестоким образом. Стоит понимать, что в век гаджетов отчаявшийся срочник может относительно легко сообщить об издевательствах или дезертировать. Но здесь, видимо, была смертельная обида», — сказал источник

Как правило, такого рода унижения — это оскорбление родителей (Шамсутдинов рос без матери. — РП) или супруги/девушки (по имеющейся информации, Шамсутдинов не был в отношениях. — РП), или действия насильственного характера по отношению к военнослужащему. «Это те вещи, которые не может пережить даже самый добрый или слабохарактерный человек. Он либо кончает жизнь самоубийством, либо расстреливает обидчиков», — констатировал офицер.

Версия об издевательствах косвенно находит подтверждение в словах бывшего солдата в/ч № 54160, которые цитирует тюменское издание «72.ru»: «Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым (был убит первым. — РП). Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть. Он постоянно всех унижал».

Экзамен для политработников

За последние 10 лет в России радикально уменьшилось количество трагедий в войсках, связанных с неуставными отношениями. За исключением инцидента в Забайкалье, с 2009 года произошло три случая расстрела сослуживцев солдатами-срочниками.

Кроме того, в СМИ и судебных документах по сравнению с предшествующим периодом намного реже появляется информация об издевательствах со стороны старослужащих. Молодые люди перестали бояться идти в армию, а военкоматы даже начали жаловаться на переизбыток желающих.

Основная причина положительных изменений заключается в сокращении срока срочной службы с двух лет до одного года в 2008 году. Минобороны сломало систему неформальной иерархии в солдатском коллективе. Помимо этого, произошла комплексная гуманизация срочной службы: пропали наряды в столовой, значительно улучшилось питание и бытовые условия, появились носки вместо портянок, более удобная форма и обувь.

В некоторых частях была введена процедура ежедневного осмотра на предмет ссадин, ушибов и даже царапин. Сержантов заставили отчитываться за каждое повреждение на телах вверенных им солдат. В войсках даже появились жалобы на переизбыток формальных процедур и «уставщину», которая стала мешать «нормальному прохождению службы»

Гуманизация объективно ухудшила уровень боевой подготовки срочников, однако по дедовщине, которую не удавалось победить почти полвека, был нанесён сокрушительный удар.

С середины 1960-х годов в советской армии утвердилась практика массовых издевательств дедов над новобранцами. Отчаявшиеся молодые люди самовольно покидали войсковые части, вешались, устраивали драки и расстреливали обидчиков. После распада СССР ситуация с неуставными отношениями в российской армии не изменилась.

Военный источник РП полагает, что трагедию в Забайкалье неправильно считать свидетельством сохранения дедовщины. По его словам, в любой армии мира на офицерских и солдатских должностях служат садисты и «испорченные природой» люди. Проблема, как полагает собеседник нашего издания, в отсутствии адекватной системы контроля морально-психологического состояния коллектива в целом.

С 2018 года, как и в советское время, эту функцию выполняют сотрудники Главного военно-политического управления (ГВПУ). В настоящее время выяснением обстоятельств расстрела в Забайкалье занимается комиссия замполитов. Данный инцидент в каком-то смысле стал первым экзаменом для новосозданного ГВПУ.