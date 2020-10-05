Беспорядочное лечение коронавируса в Москве заменили единой и «стандартной» терапией

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В Москве утвержден единый стандарт лечения коронавирусной инфекции. Терапия подбирается в зависимости от тяжести болезни и времени ее начала.

О разработке единой схемы лечения коронавируса рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, стандарт предусматривает использование новых противовирусных препаратов, антикоагулянтов, технологий гелия, плазмы переболевших и барокамер.

Всего выделяются три стадии заболевания. Первая длится от 3 до 7 суток, на этом этапе проводится противовирусная терапия.

Вторая продолжается около 7 дней. В течение данного времени пациенты получают антикоагулянтные препараты для уменьшения вероятности образования тромбов. Третья стадия наступает на 15 сутки с момента заражения. Для нее характерны или полное выздоровление пациента, или развитие осложнений. В этот период медики выписывают антибактериальные лекарства и антикоагулянты, антиагрегантную, реперфузионную и заместительную терапии.

Пациентам со средней и тяжелой формами болезни могут назначить переливание крови, говорится на официальном сайте мэра Москвы. Переливание повторяется от 3 до 5 раз.

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