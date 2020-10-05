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Коронавирус продолжает атаковать: названы новые осложнения от COVID-19

Артем Денисов
5 октября, 2020 07:45
1 мин
коронавирус
Фото pixabay.com

Возникающий у больных коронавирусом воспалительный синдром может оказаться не единственным неожиданным осложнением инфекции, сообщил инфекционист Николай Малышев.

Как считают ученые, этот свойственный детям синдром может встречаться и у взрослых. «Коронавирус — малоизвестный и малоизученный вирус, подобные явления могут происходить регулярно. COVID таит много неожиданностей», — сказал врач.

Пока сложно определить, кто из заболевших находится в группе риска, считает инфекционист Валерий Безносенко, пишут «Известия».

Как сообщалось, существует неочевидный способ проникновения коронавируса в дом — через вентиляционную шахту в многоквартирном доме. COVID-19 может попасть в вентиляцию от зараженных соседей. Избежать этого поможет своевременная замена фильтров вытяжки.

темы
эпидемия
коронавирус
covid-19
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