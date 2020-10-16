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Белорусское МВД рассказало в кого будет стрелять из огнестрела на митингах

Антон Мельников
16 октября, 2020 16:28
2 мин
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Youtube / Радио Свобода

Начальник главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Николай Карпенков пояснил против кого силовики будут применять огнестрельное оружие. О том, что белорусское МВД собирается применять спецсредства и боевое оружие на протестах стало известно в начале недели.

По словам Карпенкова, огнестрельное оружие будет использоваться против тех протестующих, которые решатся поднять на силовиков «руку с заточкой».

«Конечно, если они начнут оказывать активное сопротивление, мы вынуждены будем применить оружие для того, чтобы защитить граждан, защитить правопорядок, чтобы наши дети не видели вот этой вакханалии. Не дадим им разрушить страну. Мы, конечно же, гуманно применим оружие к ним, в том числе и огнестрельное. И самых опасных "острокопытных" мы с улицы уберем. Любой, кто подымет руку с заточкой на сотрудника правоохранительных органов, по ним будет применено огнестрельное оружие», - заявил Карпенков.

Представитель МВД добавил, что, по его мнению, среди протестующих нет «мужиков», которые действительно любят Беларусь. В протестующих он видит «организованные преступные группы по принципу 90-х годов, которые хотят на социальных лифтах из бандитов, ранее судимых людей подняться и стать или полевыми командирами, или депутатами», передаёт РИА «Новости».

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темы
МВД
Беларусь
протесты
оружие
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