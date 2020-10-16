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Беларусь объявила Светлану Тихановскую в розыск. Ей грозит 5 лет колонии

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 11:33
1 мин
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Facebook.com/svetlanatihanovskaya2020

Власти Беларуси объявили бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую в межгосударственный розыск. Ей грозит 5 лет колонии.

Тихановская подозревается в призывах к свержению конституционного строя и захвату власти. По данной статье ей может грозить до пяти лет колонии, сообщает телеграм-канал «RT».

Ранее Тихановская объявила ультиматум президенту Александру Лукашенко и дала срок на выполнение требований до 25 октября.

темы
политика
Беларусь
розыск
Светлана Тихановская
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