Белорусский «фюрер» распорядился найти негативно высказавшихся «мерзавцев»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился найти «мерзавцев», которые негативно высказывались о погибших в результате крушения Як-130 пилотах. Глава государства дал распоряжение КГБ - подключиться к поискам и доложить об этих людях.

Лукашенко рассказал, что после трагедии появились люли, которые ищут политический подтекст в трагедии. По мнению главы республики, «это - будущие полицаи, которые будут жечь, убивать, не жалея никого».

«Я попрошу: передайте председателю КГБ — подключитесь и по максимуму установите этих мерзавцев и доложите», - сказал президент. Его слова приводит «Наша Нива».

По мнению белорусского лидера, этих людей «должны знать в лицо».

Ранее Лукашенко перед совещанием рассказал о вчерашнем несчастье.