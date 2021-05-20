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Политика

Александр Лукашенко перед совещанием рассказал о вчерашнем несчастье

Лилия Караева
20 мая, 2021 13:21
2 мин
Лилия Караева
20 мая, 2021 13:21
2 мин
Александр Лукашенко
President.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед совещанием по развитию Минска рассказал о «вчерашнем несчастье» в Барановичах. Речь шла о потерпевшем крушение самолете Як-130.

«Прежде чем перейти к основной теме нашего сегодняшнего разговора, хочу коснуться вчерашнего несчастья, которое произошло в районе города Барановичи. Погибли два наших пилота. Сегодня уже понятно, что это действительно люди, совершившие подвиг. После предварительных данных по расшифровке черных ящиков - самописцев», - начал президент.

По словам Лукашенко, у Як-130 мгновенно друг за другом отказали все системы управления. В этой ситуации пилоты смогли отвести самолет на участок между домами.

Глава республики уточнил, что экипаж не катапультировался - одного из пилотов выбросило катапультой при ударе о Землю.

«Они боролись до конца, понимая, что у них и времени не было. И понимали, что беда будет, если самолет упадет на жилые кварталы. Погибли два просто героических человека», - сказал Лукашенко. Его слова приводит БелТА.

Самолет разбился при выполнении учебно-тренировочного полета. Он упал в густо застроенном районе, погибли два летчика, пострадал местный житель.

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Александр Лукашенко
Беларусь
Крушение
ЯК-130
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