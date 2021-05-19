В Беларуси боевой самолет рухнул в густо застроенном районе. Экипаж до последнего уводил машину

Происшествия

В Беларуси разбился военный самолет. Он упал в густо застроенном районе, хотя экипаж до последнего уводил машину.

Инцидент произошел в белорусских Барановичах. О крушении ЯК-130 сообщил источник издания «Наш край» из военных.

При крушении погибли два летчика - они катапультировались в последний момент, когда самолет был на крайне низкой высоте, но не выжили. На Земле жертв нет.

Как пишет Nexta, пилоты увели самолет в единственный незастроенный участок. Жертв могло быть много, если бы не самопожертвование пилотов.