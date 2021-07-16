Белорусские силовики пришли с обысками к журналистам сразу двух изданий. Их задерживают
Белорусские силовики продолжают вламываться к местным журналистам с обысками. Их проводят на рабочем месте, в квартирах сотрудников СМИ, а также в домах родственников. Сегодня утром, 16 июля, такая участь ждала семерых журналистов «Белсата» и двух корреспондентов издания «Радио Свободы», признанного в РФ СМИ-иноагентом. Об этом рассказали в Белорусской ассоциации журналистов.
Известно, что сотрудницу «Белсата» Анну Галету, ведущую программы «Лукавыя навіны» после обыска задержали по статье о «массовых беспорядках» и отправили на допрос. По данным ряда СМИ, журналиста Игоря Ильяша увезли в неизвестном направлении. Остальные на свободе.
Кроме того, в Telegram-канале «Беларусь головного мозга» появилась информация о том, что в минский офис «Радио Свобода» тоже нагрянули с обыском.
«Люди характерной внешности пытаются попасть внутрь, ломают дверь», – сказано в сообщении.
Позже из офиса начали изымать технику. Задержаны журналисты издания Олег Груздилович и Инесса Студинская.
Ранее российские журналисты начали выходить на одиночные пикеты в поддержку признанных иностранными агентами коллег и СМИ.