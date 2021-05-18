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Белорусские силовики довели до гипертонического криза вдову основателя независимого издания

Антон Мельников
18 мая, 2021 18:18
1 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 18:18
1 мин
Ilya Galakhov/Global Look Press
Ilya Galakhov/Global Look Press

Вдова основателя независимого белорусского издания TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская госпитализирована. Женщина перенесла гипертонический криз на фоне решения властей заблокировать портал TUT.BY. Кроме того, к ней домой пришли с обыском.

Чернявской была оказана медицинская помощь, в данный момент она находится в кардиологическом отделении 1-й минской больницы. При этом женщина содержится в палате под конвоем правоохранительных служб.

По какой причине к ней домой пришли силовики и почему в медучреждении её сопровождает оперативник, неизвестно, отмечает Telegram-канал TUT.BY.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что белорусские власти заблокировали независимый новостной портал TUT.BY. При этом, в квартирах ряда сотрудников издания прошли обыски. Лидер оппозиционных сил Беларуси Светлана Тихановская назвала произошедшее «умышленным убийством».

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