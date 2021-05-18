Белорусские силовики довели до гипертонического криза вдову основателя независимого издания
Вдова основателя независимого белорусского издания TUT.BY Юрия Зиссера Юлия Чернявская госпитализирована. Женщина перенесла гипертонический криз на фоне решения властей заблокировать портал TUT.BY. Кроме того, к ней домой пришли с обыском.
Чернявской была оказана медицинская помощь, в данный момент она находится в кардиологическом отделении 1-й минской больницы. При этом женщина содержится в палате под конвоем правоохранительных служб.
По какой причине к ней домой пришли силовики и почему в медучреждении её сопровождает оперативник, неизвестно, отмечает Telegram-канал TUT.BY.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что белорусские власти заблокировали независимый новостной портал TUT.BY. При этом, в квартирах ряда сотрудников издания прошли обыски. Лидер оппозиционных сил Беларуси Светлана Тихановская назвала произошедшее «умышленным убийством».