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Политика

Оппозиция заявила об «умышленном убийстве» в Беларуси. Последует реакция от ЕС

Антон Мельников
18 мая, 2021 16:39
2 мин
Антон Мельников
18 мая, 2021 16:39
2 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Zamir Usmanov/Global Look Press

Блокировка властями Беларуси независимого новостного портала TUT.by является ни чем иным, как «умышленным убийством». Он десятилетиями предоставлял гражданам страны доступ к информации. Так блокировку портала прокомментировала экс-кандидат в президенты Беларуси, лидер оппозиции Светлана Тихановская.

«Сегодня мы все – свидетели умышленного убийства медиа и независимого портала TUT.by», - написала она в своём Telegram-канале.

Оппозиционерка отметила, что медиаресурс на протяжении 20 лет предоставлял белорусам «честные новости» и был флагманом независимой прессы. По ее словам, многие ожидали блокировку, но «совсем другое чувство, когда смотришь на последовательное уничтожение свободы собственными глазами».

Она подчеркнула, что нынешние власти республики ведут себя как оккупанты.

«Сборище людей, которые удерживают власть в Беларуси, – это и есть настоящий оккупационный режим: они убивают СМИ, убивают партии и сообщества, убивают нас – на улицах и в тюрьмах», - заявила она.

Тихановская добавила, что оппозиционные сила «находимся на связи» с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и они требуют ЕС «безотлагательно» отреагировать на блокировку TUT.by. В частности, речь идёт о предоставлении поддержки независимым СМИ, защите их сотрудников и помощи для продолжения журналисткой деятельности, «вопреки репрессиям».

«Мы настаиваем, что нужно ввести санкции в отношении всех ответственных за репрессии в адрес редакций, журналистов и блогеров», - сообщается в Telegram-канале Тихановской.

Ранее сегодня стало известно, что TUT.by заблокировали власти. Ресурс также перестал работать и в России.

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ТЕГИ
Беларусь
СМИ
Блокировка
Медиа
Светлана Тихановская
Tut.by
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