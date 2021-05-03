Белорусская оппозиция призвала людей выйти с протестом на улицы в День Победы

Люди

Оппозиция Беларуси планирует новые массовые протесты. Об этом рассказал бывший министр культуры респуьлики, один из лидеров белорусского оппозиционного движения, руководитель Народного антикризисного управления и член президиума координационного совета Павел Латушко.

По его словам, массовые протесты планируются в День Победы 9 мая. Белорусов будут призывать выйти на улицы через социальные сети.

Лутушко призвал страны Европы поддержать оппозицию в Беларуси, пишет «РИА Новости».

Ранее командующий внутренними войсками Беларуси Николай Карпенков раскрыл подробности дела о госперевороте в республике.

Людей, которых обвиняют в подготовке покушения на президента Беларуси Александра Лукашенко и в попытке государственного переворота, он назвал «мелкими мошенниками».