Белорусская милиция объяснила цель рассылки абонентам из Минска смс про «нарушителей»

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Некоторым жителям Минска пришли сообщения от имени МВД Беларуси. В них говорилось, что абонентов установили как нарушителей порядка проведения массовых мероприятий.

В МВД объяснили, что сообщения разослали в качестве предупреждения о недопустимости участия в незаконных митингах. Пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова рассказала, что «список абонентов, которым направили СМС, был сформирован с использованием технических возможностей правоохранителей по идентификации личности».

Она не исключила, что смс могли отправить и тем, кто не причастен к мероприятиям. «Наша цель — предупредить, а не сразу составлять на человека административный протокол», - рассказала Чемоданова «Комсомольской правде».

Она не исключила, что сообщения от МВД продолжат поступать белорусам.

Сотовые операторы разъяснили 42.TUT.BY, что сообщения направлялись как социальная реклама. Юристы заявили, что под социальную рекламу подходит только последняя часть сообщения: «персонально предупреждаем вас о недопустимости участия в несанкционированных массовых мероприятиях, что влечет ответственность в соответствии с законом. Не допускайте ошибок!».

Ранее сообщалось, что оппозиционерку Светлану Тихановскую объявили в розыск в России.