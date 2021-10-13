Белорусов будет ждать тюрьма за подписку на критикующие Лукашенко Telegram-каналы
В Беларуси ввели наказание для подписчиков Telegram-каналов. Будут судить за подписку на те каналы, которые объявлены экстремистскими.
Постановление было принято правительством республики 12 октября. Оно позволяет судить подписчиков чатов и экстремистских каналов по статье об экстремизме как участников таких формирований.
Максимально можно получить до 7 лет лишения свободы. О введении наказания сообщил Telegram-канал Главного управления по борьбе с организованной преступностью, который публикует новости о деятельности силовиков в Беларуси.
В республике более 100 Telegram-каналов - экстремистские. Большинство освещают политическую тематику и критикуют деятельность президента Беларуси Александра Лукашенко. Самый крупный из них - Nexta Live - насчитывает 989 тысяч подписчиков. Как собираются применять наказание, не говорится.
Ранее сообщалось, что на оппозиционерку Светлану Тихановскую завели дело о присвоении власти. Telegram-канал Nexta Live написал, что это та самая статья, по которой следовало судить президента Беларуси после выборов 2020 года.