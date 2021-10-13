«Нашедший на себя» статью в Уголовном кодексе Лукашенко обвинил по ней Тихановскую
В Беларуси возбудили новое уголовное дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко. К ним применили статью о самовольном присвоении звания или власти должностного лица.
Наказание по ней - два года тюрьмы. Следственный комитет страны подозревает, что Тихановская и Латушко создали псевдоорганы власти и вступили в переговоры с иностранными государствами. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».
До сих пор о данной статье мало кто знал.
Напомним, Тихановская участвовала в президентских выборах 2020 года. Согласно официальным итогам, победу одержал Лукашенко. Была информация, что он самовольно присвоил власть, а настоящий победитель выборов - Тихановская. Если бы это получилось доказать, по статье могли судить самого Лукашенко. До нового уголовного дела Тихановская в Беларуси обвинялась по шести статьям, Латушко - по четырем.