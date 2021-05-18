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Белорусы выстроились в очередь за российским «Спутником V»
18 мая, 2021 12:54
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Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look press
Желающие привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V» образовали большую очередь в Минске.
Привиться «Спутником V» стало возможно всем желающим гражданам республики на международной выставке «Здравоохранение-2021», проходящей в белорусской столице. С самого утра, с момента открытия выставки, выстроилась очередь из желающих сделать прививку, сообщает Sputnik Беларусь.
В редакцию белорусского издания пришли силовики и запечатали двери полиэтиленом.
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