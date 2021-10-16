Белорусам разъяснили ответственность за подписку на экстремистские Telegram-каналы
Начальник отдела главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД Беларуси Вячеслав Орловский пояснил, в каких случаях может наступить уголовная ответственность за подписку на экстремистские Telegram-каналы.
Участников экстремистских Telegram-каналов привлекут к уголовной ответственности в зависимости от роли каждого в организации и его действий на основании собранных доказательств, им может грозить до 7 лет лишения свободы.
Простым пользователям запрещенных каналов, читающим их из любопытства, следует отписаться, «и вопросов к ним не возникнет». Однако, если подписчик репостит публикации канала, перечисляет деньги и оказывает прочую поддержку ресурсу, то его привлекут к административной ответственности, пишут «Известия».
Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистским в Беларуси.