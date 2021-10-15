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Политика
Telegram-канал «Светлана Тихановская» признан экстремистским в Беларуси
15 октября, 2021 20:13
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Jan Schmidt-Whitley/Keystone Press Agency/Global Look press
Суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской. Об этом сообщи в пресс-службе министерства внутренних дел Беларуси.
Телеграм-канал «Светлана Тихановская» ведется командой бывшего кандидата в президенты Беларуси.
В сообщении МВД предупредили, что хранение экстремистских материалов, а также подписка на телеграм-каналы и чаты, которые признаны в Беларуси экстремистскими, «влечет ответственность», пишет «РИА Новости».
Светлана Тихановская просит не давать 1 миллиард долларов Беларуси.
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