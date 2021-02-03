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Общество

Бельгия ждет непроверенный препарат от COVID для вакцинации населения

Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 12:03
1 мин
Марьям Ибрагимова
3 февраля, 2021 12:03
1 мин
gipermed.ru
gipermed.ru

Бельгия получит 7 февраля первую партию вакцины против новой коронавирусной инфекции, разработанную шведско-британской компанией AstraZeneca. В страну отправят около 80 тысяч доз препарата, однако местные власти передумали прививать данным лекарственным средством всех граждан.

Высший совет здравоохранения внес свои правки в идею вакцинации населения. В связи с тем, что влияние препарата AstraZeneca на самочувствие и состояние пожилых еще недостаточно изучено, лица старше 55 лет не смогут сделать прививку данным лекарством. Однако, несмотря на то, что побочные эффекты пока не определены, данную вакцину в первую очередь получат медики королевства, передает ТАСС со ссылкой на Le Soir.

Ранее сообщалось о том, что в Соединенных Штатах Америки забраковали вакцину Moderna.

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ТЕГИ
коронавирус
вакцина
Бельгия
AstraZeneca
1 мин
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