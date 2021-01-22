Общество

В Соединенных Штатах Америки испортилась вакцина против новой коронавирусной инфекции Moderna. В одном из медучреждений Бостона около двух тысяч доз препарата превратились в бракованный товар из-за уборщика – он отключил холодильник, в котором хранилась вакцина.

Известно, что инцидент случился пару дней назад, 19 января. Мужчина убирался в больнице и в какой-то момент вынул вилку из розетки. Однако обвинять нанятого сотрудника в Штатах не торопятся. Все дело в том, что должна была сработать сигнализация, но этого не произошло. В настоящее время специалисты проводят расследование, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

Ранее сообщалось о том, что американская вакцина Moderna приглянулась властям Швейцарии.