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Беларуси грозит опасность из-за жары
9 июля, 2021 03:34
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pixabay.com
В Беларуси 9 июля объявлен желтый уровень опасности из-за жары.
Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни погоду в стране будет определять антициклон, который принесет теплые воздушные массы.
9 июля в стране будет погода без осадков, днем температура воздуха поднимется до +34 градусов. На выходных будет аналогичная погода. Лишь 10 июля местами на западе Брестской области могут пройти кратковременные дожди, сообщает «Sputnik Беларусь».
Ранее стало известно о том, что деятельность синоптиков усовершенствуют в Беларуси. Президент Александр Лукашенко подписал указ о совершенствовании гидрометеорологической деятельности.
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